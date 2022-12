Limoges-Paris : le train de la discorde

Des retards très fréquents et surtout des suspensions de ligne le matin depuis trois semaines. À la place d'un train, toutes les heures en temps normal, les passagers de la ligne Limoges-Paris s'organisent comme ils peuvent. Pour justifier la suppression de certaines lignes, la SNCF évoque la mise en place de locomotive à cause du givre pendant tout l'hiver. Des locomotives en nombre insuffisant pour assurer le service habituel. Lundi matin, en gare de Limoges, une manifestation a réuni des élus locaux de tous bords politiques, des chefs d'entreprise et des syndicats pour dénoncer la situation. Premier à avoir tiré le signal d'alarme, l'entreprise Legrand, géant mondial de l'appareillage électrique, emploie 1 500 employés en Haute-Vienne. Seule société de Nouvelle-Aquitaine, côté aux CAC 40, pour qui le train est essentiel. Autre exemple, l'entreprise Catalent a investi, il y a de 2 ans près de 30 millions d'euros pour se spécialiser dans la mise au point de nouveaux médicaments. Elle a en ce moment l'impression d'être maltraité. Une entreprise qui a fait déjà ses comptes. La mauvaise desserte ferroviaire lui a fait perdre cette année, 4 millions d'euros. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre