Limousin : les Anglais se ruent sur les châteaux

Devenir châtelain dans le Limousin est aujourd'hui le rêve de plusieurs sujets de sa majesté. C'est chose faite pour Matt Ford. Cet Anglais a rénové son château tout en gardant les traces du passé. Et il a fait de ses 10 chambres d'hôtes un hymne à l'histoire de France. Depuis 2016, la chaîne de télévision Channel 4 suit les aventures de plusieurs couples britanniques comme Matt et Helen Ford dans la rénovation de leur demeure en France. Chaque jour, le programme est suivi par un million et demi de fans. Pour les élus de Saint-Hilaire-Bonneval, l'arrivée de ces Anglais est une aubaine. Ces nouveaux habitants relancent l'activité économique du village. Leggett Immobilier International est une agence immobilière spécialisée dans la vente de demeures historiques. Il propose des visites virtuelles en anglais pour dénicher la bonne affaire. Et il prévient les futurs acquéreurs de faire attention et de bien réfléchir à leur budget. Les frais d'entretien de ces édifices sont considérables. Pour limiter les frais, les propriétaires du château de Gioux ont misé sur le système D comme un placard insolite. Ce dernier cache l'entrée vers une salle de bain. Du sol au plafond, le couple anglais a fait tous les travaux par eux-mêmes. Depuis deux ans, Debbie Bell et Nigel Lawson ont su attirer une clientèle fidèle qui retrouve la quiétude de la campagne anglaise dans le Limousin. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy