L’impact du réchauffement climatique en 2050

Selon une étude de l'Agence européenne pour l'environnement, les catastrophes naturelles en France pourraient s'intensifier à partir de 2050. L'hiver par exemple, on peut s'attendre à des pluies violentes, comme celles ayant frappé Roquebrune-sur-Argens en novembre 2019. En été, c'est la sécheresse qui va se généraliser. Ce qui augmentera fortement le risque d'incendie sur le territoire.