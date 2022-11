Lin français : on se l'arrache !

À première vue, on pourrait croire que ces chemises sont en coton. Eh bien non, ces vêtements, fabriqués en France, sont en lin. Un lin produit en Normandie. Avec plus de 61% de la production, la France peut se vanter d'être le leader mondial. Un savoir-faire français, le pays produit chaque année près de 120 milles tonnes de fibres, expédiées à l'autre bout du monde. Le travail du lin dans notre pays s'arrêtait là, il y a encore un an. Désormais, une partie de la production est effilée sur place. Une production encore marginale, mais soutenue par l'État et la région. Cette usine de filature de lin a pu voir ou plutôt, revoir le jour, après avoir disparu pendant 20 ans en France. Pour passer de la fibre au fil, la transformation nécessite des dizaines d'étapes. Le lin va comme chez le coiffeur, être peigné et étiré, afin d'obtenir une mèche fine et régulière. Dans ce bâtiment tout neuf, une trentaine d'emplois a été créé et 4 millions d'euros investis, pour produire 250 tonnes de fil de lin par an. C'est l'équivalent de plus d'un million de chemises. Près de 90% du lin produit sert à fabriquer du textile, des vêtements 100% made in France. TF1 | Reportage G. Bellec, Q. Fichet, G. Grûber