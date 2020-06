Lin : les stocks s'accumulent

Les agriculteurs français font pousser 60% de la production mondiale de lin. Les débouchés étaient en expansion. Mais à cause de l'épidémie de coronavirus, toute la chaîne est arrêtée dans le monde. Les stocks se sont accumulés dans les hangars. Pour faire face à la crise, des mesures d'économies drastiques sont déjà envisagées dans une coopérative de liniculteurs dans le Calvados.