L'incendie progresse en Gironde : un village évacué en urgence

Dans le village de Cazaux, l'ordre a été donné d'évacuer au plus vide. Factures, albums photos, passeports, les habitants prennent ce qui leur tient le plus à cœur et s'en vont, sous un ciel de plomb en pleine journée. Aujourd'hui, 4 000 personnes ont été évacuées. Le feu n'est désormais plus qu'à quelques dizaines de mètres des maisons, vers lesquelles des pompiers se précipitent pour tenter de les sauver. Pendant ce temps, dans la forêt, les pompiers militaires de la base aérienne voisine s'activent. "Le but c'est bien d'arroser partout pour qu'il n'y ait pas de sautes de feu. Ça peut passer par le bas, mais surtout par le haut. Quand il va monter en haut des cimes, le feu va se décaler et va partir de l'autre côté. On évite que le feu monte trop haut", explique le sergent Clément. Leur véhicule transporte 10 000 litres d'eau, soit deux fois plus qu'un Canadair. Un engin précieux sur le terrain. L'avantage est qu'il permet d'arrêter un feu en quelques secondes. Ce soir, 900 pompiers se battent encore contre les flammes à Cazaux. Le village n'est pas encore sauvé à cette heure. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier, M. Brossard