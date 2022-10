Lincoln Memorial : les coulisses du monument le plus visité

Son marbre immaculé, ses lignes pures, inspirées de la Grèce antique, et notamment du Parthénon d'Athènes, forment un point de repère monumental en plein cœur de la capitale américaine. Les lieux font aussi partie de la pop culture. Il est dessiné, filmé, photographié sous toutes les coutures pour la télévision, le cinéma, comme dans “Forest Gump”, avec Tom Hanks. C’est encore là que les Américains viennent célébrer leurs grands moments personnels, diplôme ou mariage. Avec plus de huit millions de touristes par an, c’est surtout le monument le plus visité des Etats-Unis, oui, devant la Statue de la Liberté ou le Mont Rushmore. Le Mémorial de Lincoln fut inauguré en grande pompe en 1922 après huit ans de travaux, devant une foule de 50 000 personnes, encore séparées entre noires et blancs, ségrégation oblige. C’est une œuvre majestueuse et imposante qui étonne, impressionne, émeut même les visiteurs, comme un vétéran de la guerre de Corée qui la découvre pour la première fois. TF1 | Reportage A. Monnier, J. Asher, A. Pocry