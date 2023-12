Villejuif : l'incroyable atterrissage d'un avion en pleine ville

Au pied d'un immeuble, l'accident aurait pu être catastrophique. Les habitants de Villejuif sont stupéfaits. Notre reportage montre les images surréalistes de l'avion aux ailes brisées, la queue posée sur des garages. Plutôt qu'un crash, il s'agit d'un atterrissage d'urgence. Il est 17h15 ce lundi, trois personnes sont à bord d'un avion bimoteur d'une école de pilotage : deux élèves, de 28 et 29 ans, et leur formateur âgé de 82 ans, un pilote chevronné avec plus de 40 000 heures de vol, tous gravement blessés. "On a eu de la chance d'avoir un très bon pilote qui a été capable de s'orienter sur une rue et la chance a voulu qu'il n'y ait personne dans cet environnement. Mais évidemment, cela aurait pu très mal se passer", affirme Xavier Tytelman, expert en aéronautique. Pourquoi cet accident à Villejuif, alors que l'appareil n'était qu'à une vingtaine de kilomètres de sa destination, dans les Yvelines ? D'après les premiers éléments de l'enquête, une défaillance du moteur aurait obligé le pilote à se poser en urgence. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Chevallereau, M. Belot