L’incroyable métamorphose de Chongqing en Chine, la ville de tous les extrêmes

On la surnomme la "ville montagne" au cœur de la Chine. Vue du ciel, une forêt de tours, de bétons et d'aciers. Chongqing est une mégalopole tentaculaire vaste comme l'Autriche. C'est la ville de tous les extrêmes comme son échangeur routier à vingt voies, le plus compliqué du monde. Même avec 12 ans d'expérience, notre chauffeur de taxi a bien du mal à s'y retrouver. "Sans GPS, c'est sûr que je me perds. En tant que chauffeur, il faut s'adapter tout le temps. La ville se développe tellement vite". Une transformation qui fascine Jianzhi Wu, l'un de ses habitants. Depuis 15 ans, ce photographe documente la métamorphose de la ville. "Quand j'étais petit, j'allais sur la rive pour acheter du poisson directement aux pêcheurs et jamais j'aurais pensé que ce petit port ressemblerait un jour à ça. C'est tellement impressionnant maintenant avec ce gratte-ciel". Chongqing, c'est l'histoire d'une ville à la croissance folle. Dans les années 80, le bourg n'est qu'un enchevêtrement de masures construises à flanc de montagne. Mais le Parti communiste a décidé d'en faire la locomotive de l'Ouest. Loin de Pékin ou Shanghai, Chongqing s'étend aujourd'hui sur 82 000 km2. Une fourmilière de 35 millions d'habitants qui chaque année accueille 300 000 nouveaux arrivants. Soit l'équivalent d'une ville comme Nantes. La suite de notre reportage dans la vidéo ci-dessus...