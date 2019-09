L'incroyable parcours de Jacques Chirac

C'est une histoire, finalement très française, dans laquelle, le terroir, les manœuvres politiques, les plaies, les bosses, la grandeur, les amitiés et les trahisons n'ont pas manqué. Jacques Chirac, le pragmatique, qui préférait les hommes aux idées a fini par s'en aller discret et populaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.