Hameau enseveli en Isère : l’incroyable récit d’un sauvetage

C’était vendredi, vers neuf heures du matin. À ce moment-là, la chapelle de la Bérarde tient encore debout. Une grosse opération de sauvetage a commencé pour évacuer une centaine de personnes prises au piège, mais deux manquent à l’appel, un couple de Belges coincé dans la mezzanine d’une maison, que le torrent peut emporter à tout moment. C’est le brigadier-chef Damien Fillon qui descend alors sur le toit, éventré. “Quand je mets la tête à travers le toit et que je vois l’eau de la rivière qui débagoule dans la maison, qui chiffonne et qu'il fait tout noir, et j’entends les cailloux qu’entrechoque la maison, je la sens vibrer. Elle est sur le point de partir, et là, je vois deux têtes accrochées aux poutres du plafond qui me disent ‘on est là, c’est nous’”, explique-t-il. Les équipages de la Sécurité civile ont maintenu en stationnaire l’hélicoptère pendant toute la durée du sauvetage, et envoyé du premier coup le crochet de treuillage. Et c’est, sans aucun doute, cette rapidité d'exécution qui a permis de sauver le couple et leur sauveteur. TF1 | Reportage S. Pinatel