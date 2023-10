L'incroyable retour des aigles du Léman dans les Alpes

Le jeune aigle pêcheur d'à peine trois mois n'en a pas conscience, mais il marque l'histoire de son espèce. Il est en effet le premier spécimen de pygargue, disparu d'Europe occidentale depuis 130 ans, à retrouver enfin son milieu naturel. Fondateur du parc ornithologique Les Aigles du Léman à Sciez, Jacques-Olivier Travers savoure. Depuis des années, il rêve de réintroduire ces oiseaux en Haute-Savoie. Cette aventure a débuté en février 2022, sous les volières du parc. Il y a d'abord eu l'accouplement d'oiseaux vivants en captivité, puis la ponte d'œufs, et enfin la naissance de quatre aiglons issus de quatre couples différents. Pendant deux mois, les bébés ont vécu avec leurs parents à l'intérieur de la volière. Une fois atteint leur taille adulte, ils ont subi une petite visite médicale. On en a aussi profité pour les équiper d'une bague d'identification et d'une balise GPS. Ainsi équipés, les aiglons sont replacés dans le nid familial, mais dans une partie qui est à l'extérieur de la volière et d'où ils pourront s'envoler lorsqu'ils le souhaiteront. Une expérience suivie avec grand intérêt par les scientifiques. Chacun à leur rythme, les bébés vont ensuite essayer de s'envoler et de retrouver des gestes enfouis dans leur patrimoine génétique, avec plus ou moins de réussite. TF1 | Reportage J.P. Féret, J. Clouzeau