Linda de Suza : décès d'une icône populaire

Elle aussi avait deux amours : son pays, le Portugal et la France. Et c'est en français qu'elle a emballé le cœur de son public. À l'annonce de sa mort, de nombreuses réactions et un certain désarroi. "Il y avait la voix, mais il y a surtout cette faculté d'exprimer intensément les émotions", "elle était très pétillante, des chansons très gaies", lancent les Français. Avoir un enfant sans être mariée est une honte à l'époque, alors elle doit fuir son village. Arrivée en France avec une seule valise, elle doit survivre. Elle racontera sa vie dans un livre. "J'ai fait des ménages, j'ai fait femme de chambre, je travaillais aussi à l'usine. Après, j'allais tous les samedis et dimanches au marché aux puces et j'ai chanté une chanson", raconte-t-elle. En trente ans de carrière et des millions de disques vendus, elle a gagné ses galons d'artiste et elle en était fière. Ce mercredi soir, Dave se souvient. "Elle chantait très très bien, j'étais très sensible à sa voix. C'était une travailleuse,... Une vraie chanteuse populaire". C'est une dame de cœur de la chanson qui vient nous quitter. TF1 | Reportage J. Chubilleau, J. P. Féret, P. Rousset