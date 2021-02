L'Indre-et-Loire en vigilance neige et verglas : le point sur la situation

À partir de 23 heures, un épisode de neige et de pluie est annoncé en Indre-et-Loire et dans la Vienne notamment. À Chambray-lès-Tours, les saleuses sont déjà prêtes. Les agents vont intervenir toute la nuit et même demain matin, puisque cette pluie, au contact du sol, va se transformer en glace. Ce qui rendrait les conditions de circulation extrêmement difficiles. Vendredi matin, les automobilistes vont devoir faire preuve d'une extrême prudence, bien vérifier les conditions de circulation avant de prendre la route. Et dans le département, les transports scolaires seront suspendus.