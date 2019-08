L'industrie française tente de séduire les jeunes

Malgré le chômage, les patrons ont du mal à recruter faute de candidats. C'est le cas pour une partie de l'industrie française. À cause des préjugés, les jeunes ne se bousculent pas. Les entreprises ont donc décidé de changer leur image en organisant des évènements festifs, à l'exemple du French Fab Tour de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) auquel nos reporters ont assisté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.