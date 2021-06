Linky : un compteur finalement payant ?

Visiblement, tout fonctionne comme avant, rien n’a changé depuis qu’Enedis est venu installé il y a deux mois un tout nouveau compteur Linky dans l’appartement de Marc Etienne. Pourtant, ces boîtiers fluos ont un coût à 130 euros, fabrication et installation comprises. Et actuellement, c’est bien le consommateur qui va les financer, en partie. Vous n’allez pas voir apparaître une nouvelle ligne Linky sur votre facture. Mais chaque année, entre deux et quatre euros supplémentaires seront prélevés parmi les investissements liés aux réseaux. L’abonné paie et Enedis gagne de l’argent gratuitement grâce au nouveau compteur. Certes, les clients vont payer quelques euros en plus chaque année. Mais le nouveau compteur leur permettra de faire des économies d’électricité, de moins consommer, et donc de moins dépenser. Du moins, c’est que promet Enedis. “Le coût, l’investissement est totalement compensé par les économies de fonctionnement dans l’entreprise. Et tout ça, puisque nous sommes un service public, c’est au bénéfice des clients et des consommateurs, qui sont en fait les Français”, précise Marianne Laigneau, présidente du directoire chez Enedis. Face à l’inquiétude de beaucoup de clients, le gouvernement a assuré qu’il n’y aurait aucune hausse de facture liée à Linky.