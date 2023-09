L'inquiétude des Marocains de France

Bouchra El Ouarith est une Franco-Marocaine habitant Nantes (Loire-Atlantique) et sa petite sœur Aya, Casablanca (Maroc). Depuis la nuit du vendredi 8 septembre, elles sont presque continuellement en contact. Deux mille kilomètres séparent les deux sœurs, une distance qui est difficile à gérer. "On a envie de regarder, prendre un billet pour partir. C'est un peu stressant, on a peur et en même temps, on a essayé d'agir à distance et au moins de prendre des nouvelles.", dit la grande sœur. Dans son épicerie, Hassan s'affaire. Il faut bien continuer à travailler malgré tout. "Il faut que je préserve tout le monde. J'ai appelé toute la famille qui sont encore là-bas. Il y a eu quelques dégâts matériels, mais ça va.", dit-il. Dans un restaurant marocain à Montpellier (Hérault), les premiers élans de solidarité se mettent en place. Des régions, des départements, des villes, ont annoncé qu'elles débloquaient des fonds pour près de deux millions d'euros. Certaines entreprises françaises proposent aussi d'envoyer du matériel. TF1 | Reportage M. Monnier, N. Gandillot, A. Erhel