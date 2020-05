L’inventeur du gel hydroalcoolique, c’est lui !

Le gel hydroalcoolique figure parmi les produits que nous ne possédions pas, mais qui s'est imposé en quelques jours. Il permet de se désinfecter les mains même sans eau courante. Cette invention est due à un médecin suisse, qui pourrait être aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches du monde s'il l'avait voulu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.