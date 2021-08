Lionel Messi à Paris : itinéraire d'un surdoué du football

De la ferveur et des couleurs ce mercredi au Parc des Princes pour accueillir celui qu’ils considèrent comme le meilleur de tous les temps. Les journalistes du monde entier étaient là pour en témoigner : “Messi est universel, partout où il ira, on sera là”. Avant de devenir une star mondiale du football, le petit Lionel a commencé sur ce terrain de Rosario en Argentine. Sur ces images en tête de cet article, il n'avait que 5 ans. Mais déjà, son talent était évident. “C'était un quartier de la ville et Lionel jouait ici comme ces enfants là-bas”, relate Marcelo Ramirez, journaliste sportif argentin. Mais à l'âge de 10 ans, Lionel Messi ne grandissait plus, il souffrait d'un déficit hormonal. Le FC Barcelone, qui croyait et misait sur lui, va financer son traitement à base d'hormones de croissance. L'adolescent est passé d'1,40 mètre à 1,70 mètre. Plus rien ne l'arrêtait. À Barcelone, il a marqué 672 buts, remporté 35 trophées dont 4 Ligues des champions et 6 ballons d'or. Un record absolu. Lionel Messi, c’est aussi l'histoire d'une longévité de 21 ans à Barcelone et d'une fidélité de toujours à Antonella, sa femme. Le couple s'est connu à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui avec leurs trois enfants, ils entament un nouveau chapitre de leur vie à Paris pour au moins les deux prochaines années.