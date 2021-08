Lionel Messi au 20H de TF1

Lionel Messi s’est engagé le mardi 10 août pour un contrat de trois ans, dont une année en option, avec le Paris Saint-Germain. À cette occasion, nous lui avons demandé pourquoi il avait choisi Paris alors qu'il était très sollicité par tous les clubs du monde ? Pour le sextuple Ballon d’or, le choix était relativement facile à faire. "Quand j'ai décidé de quitter Barcelone, j'ai pris en compte l'équipe et le club. Puis, il y a eu des raisons personnelles qui sont entrées en ligne de compte". Selon lui, la ville de Paris ne lui est pas inconnue. "Je suis déjà venu quelques fois à Paris avec ma famille et mes enfants. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que va donner la vie quotidienne à Paris. Il y aura le foot, et puis, je vais pouvoir apprécier cette vie parisienne." Concernant son transfert au Paris Saint-Germain, on lui a demandé quel rôle Neymar et Kylian Mbappé ont-ils pu jouer dans sa venu. "J'avais vraiment envie de jouer avec les plus grands joueurs au monde. Et pouvoir le faire au quotidien est une chance" a-t-il affirmé. Retrouvez la suite de son interview dans la vidéo ci-dessus.