Liquidation : la fin d'Habitat

Le rideau du magasin “Habitat” restera définitivement fermé, tout comme les 24 Habitat en métropole, au grand regret de ses consommateurs. L’enseigne d'ameublement employait 383 personnes, parmi eux Ratiba Hamache, déléguée syndicale, 38 ans de maison. Elle ne s’attendait pas à ce que l’enseigne puisse disparaître. Mais aujourd’hui, c’est la colère qui l’emporte. C’est une massue également pour les clients, comme Maëlys, victime, qui avait commandé et payé en juin tout un salon. Avec une facture de 3 500 euros, elle craint de ne jamais être livrée ou remboursée. Le montant des commandes non livrées s'élève à neuf millions d'euros. Y a-t-il une chance que les clients lésés soit remboursées un jour ? Selon Maître Emma Leoty, avocate spécialiste du droit de la consommation, la chance est minime. Habitat, très populaire dans les années 90, n’aura pas réussi à suivre l'évolution du marché de l’ameublement. La crise de l'immobilier et l’inflation ont également précipité la chute de cette marque, implantée en métropole depuis 50 ans. TF1 | Reportage J. Roux, M. Laurent, M. Beringer