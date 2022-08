L'Italie au fil de l'eau

L’Italie est une enfant de la Méditerranée. Fille de l’azur et du sel. Le long de ses 7 600 kilomètres de littoral, nous irons découvrir par touches la variété de ses paysages, à la manière d’un peintre en céramique. En suivant le vol des flamants roses, notre voyage commence sur la côte adriatique dans les eaux saumâtres de la lagune de Comacchio. Un écosystème préservé, propice aux oiseaux et aux anguilles. Plus haut, à la bordure nord-est de la péninsule, une escale exquise à Trieste. Le château de Miramare a ce qu'on appelle “les pieds dans l’eau”. Il témoigne du faste de l’époque où il appartenait à l’empereur d’Autriche-Hongrie, François-Joseph. Et l’on se plaira à songer que sa femme, Sissi, l’impératrice a dormi dans ces lieux. De l’autre côté du pays, au nord-ouest, la riviera italienne. Ses palmiers et ses folies architecturales au fin du XIXe siècle au sommet desquelles on peut goûter à l’ivresse de la vue. À Bordighera, pays de citrons et d’oranges, pays de clochers, dans sa quête de lumière, le peintre Claude Monet est venu chercher l’inspiration. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, J.F. Jouanne