L'Italie fait face à une sécheresse historique !

C'est la première fois qu'ils refont surface depuis leur bombardement en 1944. Deux vaisseaux qui jusqu'ici se faisaient oublier sous cinq mètres d'eau. Plus de cent jours sont passés sans pluie. En amont du fleuve, Giovanni Daghetta, producteur de riz à Mortara (Italie), a semé une parcelle en avril 2022. Cependant, il a dû la sacrifier comme 10% de ses terres. Il n'a plus assez d'eau. Ses réserves ont diminué de 70% cette année 2022. Là-bas, le niveau du fleuve a baissé de huit mètres. Résultats, les quatre turbines d'une centrale hydroélectrique sont à l'arrêt depuis mi-juin, alors que sur place, on produit la consommation en électricité annuelle de 115 milles habitants. C'est l'équivalent d'une ville comme Besançon. Pour le moment, les centrales photovoltaïques prennent le relais. Le manque d'eau et la chaleur inquiètent aussi les producteurs de jambons de Parme. Les cochons se nourrissent moins. Ce que nous confirme Ugo Franceschini, producteur de porcs à Gualtieri (Italie). Le coût supplémentaire s'élève à 25 euros par cochon chaque semaine. Les futurs mâles reproducteurs sont aussi sélectionnés là-bas. Mais malgré l'air conditionné, la température de 30°C dans la porcherie a des conséquences sur leur fertilité. Par ailleurs, le gouvernement italien a débloqué un fonds exceptionnel pour la sécheresse. Il s'élève à 36 millions d'euros. T F1 | Reportage F. De Juvigny, B. Rey.