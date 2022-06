Lithium : des batteries de voiture bientôt Made in France ?

Pour fabriquer les batteries de nos voitures électriques, il faut du lithium. Pour l'instant, ce composant est fabriqué dans des mines à ciel ouvert à l'autre bout de la planète. Mais demain, ce précieux matériau pourrait être produit de manière propre chez nous, notamment en Alsace. Le sous-sol regorge de lithium situé à des kilomètres sous terre. On le sait grâce aux centrales de géothermie profonde qui servent à produire de l'électricité et du chauffage. En Allemagne, les choses avancent plus vite. Une multinationale a déjà signé des contrats de production de lithium avec Renault, Volkswagen et le groupe Peugeot Citroën. Là-bas, un forage descend 3 km sous la terre pour chercher des eaux chaudes souterraines à 165 degrés. À cette profondeur, la terre chauffe naturellement une eau riche en sel qu'on appelle de la saumure. Elle est également riche en lithium, grâce aux particularités de la roche. L'eau ressort en surface, dans la station géothermique, dans un tuyau. Après production d'électricité et de chaleur, elle sert à produire du lithium. C'est difficile à croire, mais cette eau transparente contient énormément de lithium. Afin d'en produire des milliers de tonnes, il va falloir construire plus de centrales géothermiques et s'assurer que tout cela fonctionne à très grande échelle. T F1 | Reportage P. Gallacio, É. Berra, J.L. Perez