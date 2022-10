Lithium : pourquoi la France se remet à creuser ?

Sous une carrière, l'un des plus grands gisements de lithium en France, les équipes se préparent déjà pour pouvoir, d'ici cinq ans, extraire ce précieux or blanc. Et c'est dans des carottes de granite que se trouve le lithium, un métal indispensable à la production des batteries de nos voitures électriques. Le projet devrait générer un millier d'emplois dans la région et pourra équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques par an. La France importe aujourd'hui 100% de son lithium depuis le Chili, l'Argentine, la Chine ou encore l'Australie. Pourtant, les réserves de lithium sur le territoire sont nombreuses, 41 sources ont été recensées. Une opportunité pour les constructeurs automobiles comme nous l'explique un spécialiste. L'extraction du lithium en France permettrait aussi de rendre le prix des batteries plus attractif. Il reste un défi écologique : faire mieux qu'en Asie ou en Australie. L'entreprise qui exploitera la mine s'engage à réduire de moitié les émissions de CO2. TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Chiesa, M. Kherraji