Lithium : ruée vers l'or blanc du Portugal

Au nord du Portugal se trouve la plus grande concentration en lithium. Ce dernier est utilisé pour la fabrication des batteries de voitures électriques, d'ordinateurs et même de portables. Ce métal fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Neuf sites miniers sont déjà en cours d'exploitation dans ce pays.