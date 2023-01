Littoral breton : quand se loger devient impossible

À 31 ans, Guillaume Chartin est locataire dans cette maison de Locmiquélic. Dans ce village du Morbihan, le prix de l'immobilier a augmenté de 40% en deux ans. Pour ce musicien, comme pour la plupart des jeunes du village, il est devenu impossible d'acheter. Les nouveaux propriétaires, ce sont des habitants des grandes villes de la région, qui veulent un nouveau cadre de vie. "Les maisons les plus recherchées sur le secteur de Locmiquélic, ce sont les maisons de pêcheurs en pierre. Il y a beaucoup de demandes de la part des gens en télétravail, ou ceux préparant leur retraite", explique Lucie Montier, membre du collectif Hon Douar. L'immobilier flambe à cause de la multiplication des résidences secondaires et cela crée des tensions dans le village. À Port-Louis, la commune voisine, les familles modestes n'ont plus la possibilité de trouver un logement. Pour le maire, la seule solution serait de limiter les résidences secondaires. Avec cette crise du logement, ces petits villages bretons craignent de se vider peu à peu de leurs habitants. TF1 | Reportage I. Olhagaray, F. Bourdillon