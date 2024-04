Littoral du nord : des dégâts importants après le passage de Pierrick

Sous les galets, les planches de la digue de la plage de Cayeux-sur-Mer. La tempête Pierrick a fait de gros dégâts sur place. Des milliers de tonnes de galets ont été emportés par la mer et un kilomètre de planches abîmées. Hier, la mer est devenue furie et rien n'a pu arrêter les vagues, transformées en rouleaux compresseurs. À Cayeux, l'eau a même inondé le bord de mer. Une route toute neuve s'est affaissée. Le coût des réparations est estimé à 20 000 euros. Un peu plus loin, à Ault, les falaises de craie sont immenses. Ce matin, un morceau s'est pourtant décroché à cause de la tempête. Sur tout le littoral nordiste et picard, les habitants ont été stupéfaits de la violence des éléments, comme à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Hier, la digue a beaucoup souffert, les chaises et les tables des terrasses ont été balayées comme des fétus de paille. Aujourd'hui, les restaurateurs sont dépités. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier