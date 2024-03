Littoral en alerte : les grandes marées de la décennie

Une mer démontée qui se fracasse contre la digue. Sur la côte basque, comme à Biarritz, les grandes marées attirent les curieux, mais aussi les plus intrépides, quitte à se mettre en danger. Pour limiter les dégâts, d'énormes sacs de sable ont été installés. Ils parviennent à retenir les assauts de la mer. Que ce soit sur la façade atlantique ou dans la Manche, le même spectacle. À Saint-Valéry-en-Caux, la marée a atteint son pic peu de temps après midi. Toute la matinée, les riverains ont scruté la chaussée pour évaluer le danger. Face à une montée inexorable, Daniel a préféré prendre les devants et installer des bâtardeaux. Pour éviter tout accident, la mairie a décidé de bloquer certaines rues. Une église ayant les pieds dans l'eau, c'est ce que provoque la grande marée à Port-Bail, dans la Manche. Un phénomène qui joue aussi sur les fleuves, que ce soit à la Seine, à Rouen, ou la Garonne, à Bordeaux. À chaque fois, des quais sont inondés et la circulation est interdite. Enfin, dans le Pas-de-Calais, des habitants, encore traumatisés par des inondations à répétition, s'organisent comme ils peuvent. La marée haute est attendue cette nuit du 11 mars. TF1 | Reportage H. Dreyfus, V. Topenot, P. Lormant