Littoral : une journée en alerte

C'est une Méditerranée déchaînée avec une très forte houle. Toute la matinée du vendredi 20 octobre, on a assisté à un spectacle saisissant et très inhabituel, sur la Côte d'Azur. Malgré le danger, cela a attiré des curieux, sur La Promenade des Anglais, à Nice. "On est en hauteur, donc ça va. C'est beau à voir aussi", nous raconte un passant sur les lieux. Mais cela st interdit de rester en bord de mer, malgré l'alerte. D'ailleurs, la police municipale avait pour mission d'évacuer le front de mer. Elle a même dû secourir un baigneur ce matin. Face à la vigilance rouge, rare sont les Niçois qui ont mis le nez dehors ce matin. Chaque personne présente sur la zone, même les touristes, ont été prévenus, grâce à une alerte météo, reçue sur leur téléphone portable. Une mer également déchaînée dans le Var, où la tempête a inondé plusieurs parkings et causé quelques dégâts matériels. Plusieurs bateaux ont échoués, un autre complètement brisé. Ce vendredi soir, les bouches-du rhone, le Var et les Alpes-Maritimes sont désormais en vigilance jaune. Elle sera levée à partir de minuit. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Fieller