Littoral : vive l'automne !

C'est la saison où mieux vaut se couvrir, la période idéale pour découvrir. Commençons par escalader, juste pour le plaisir de dévaler. Un bonheur d'enfant sur ce terrain de jeu immense. De Nieuport, en Belgique, jusqu'à Dunkerque, 34 km de littoral, les dunes de Flandres se préparent à affronter l'hiver. Dans ce labyrinthe végétal, 380 espèces cohabitent. L'oyat est la plus précieuse. Cette plante maintient les dunes en place. Plus loin, des dizaines de blockhaus, vestiges d'une page sombre de notre histoire, font aujourd'hui partie du paysage. À la faveur des grandes marées d'automne, réapparaît ponctuellement une épave d'un navire anglais de 91 m de long. Sur l'Île de Ré, le long des marais, des travailleurs exercent un métier apparu à la fin du Moyen Âge. Huit siècles plus tard, les sauniers auraient pu disparaître. Au lieu de cela, ils ont fait le choix d'unir leurs forces et ont constitué une coopérative. Fernand Pajot est leur doyen. "Il y avait 1 000 sauniers, mais là, il n'y en a plus que 80. Je suis content parce que, avec ces jeunes, ça fait plaisir de revoir ces marais vivre", s'est-il exprimé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier, F. Wasson