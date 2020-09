Livraison de colis : la grande pagaille

Chaque jour, nous nous faisons livrer 1,4 million de colis, soit 500 millions par an. Leur nombre a explosé avec le confinement. Des montagnes de paquets, de cartons, d'enveloppes qui n'arrivent pas toujours à bon port. Les retards et les colis perdus sont de plus en plus nombreux.