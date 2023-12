Livraison de colis : pourquoi autant de casse ?

Carton écrasé, parfois ouvert et marchandise abîmée. Sur les réseaux sociaux, les internautes se plaignent de plus en plus de colis endommagés. Comme eux, deux tiers des Français ont déjà reçu un colis abîmé. Comment expliquer qu'autant de colis soient détériorés ? Ils sont parfois malmenés par les transporteurs, mais c'est surtout à cause d'emballage peu adapté. Les cartons sont souvent trop grands par rapport à ce qu'ils contiennent. Dans le cas de colis endommagés, ce sont les vendeurs qui doivent vous rembourser ou bien vous renvoyer votre commande. Et cela coûte cinq milliards d'euros par an aux entreprises de vente sur Internet. Résultats, dans "La maison de Zazou", un magasin de jouets à Rennes, la gérante a adapté son catalogue d'articles disponibles en ligne, pour éviter de perdre trop d'argent. À l'approche des fêtes de fin d'année, 5 000 paquets sont triés, acheminés et livrés chaque minute en France. Alors, que faire si le vôtre est abîmé ? Il faut faire jouer ce que l'on appelle "la garantie légale de conformité". Elle couvre votre produit pendant deux ans dès sa livraison et vous assure son remplacement à une condition : fournir une preuve des dégâts. TF1 | Reportage L. Deschateaux, B. Poiseuil, K. Gaignoux