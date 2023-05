Livraison de repas : partout, pour tous

À la pause-déjeuner, comme souvent, ce client se fait livrer son repas sur son lieu de travail. La livraison de repas séduit toujours plus de Français. Tanya est livreuse de repas à Oyonnax (Ain), une ville de moins 25 000 habitants et selon elle, le profil des clients a changé. Face aux géants de la livraison, Ubereats et Deliveroo, une application française s'est fait une place. Sa particularité, elle est disponible uniquement dans les communes de moins de 60 000 habitants. Résultat, la livraison de repas au pays gagne encore du terrain, même après avoir atteint le sommet après la crise du Covid. Aujourd'hui, 53 550 restaurants proposent ce service, c'est plus qu'il y a deux ans. Sandrine Barilla, diététicienne-nutritionniste et gérante du restaurant "Diet'Food", à Oyonnax, a ouvert son restaurant au début de l'année 2023. Livrer ses plats s'est révélé immédiatement rentable. La livraison de repas à l'Hexagone pèse aujourd'hui sept milliards d'euros. Son chiffre d'affaires pourrait atteindre plus de neuf milliards d'euros d'ici à peine trois ans. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Prez, M. Nadal