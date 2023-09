Livraison : les enseignes obligées de reprendre vos anciens objets ?

Un vieux meuble repris contre l'achat d'un neuf, c'est obligatoire pour les magasins d'ameublement. Si certains l'affichent en toutes lettres, d'autres ne le précisent pas à leurs clients. Danielle, par exemple, n'était pas au courant quand elle a acheté un canapé et a dû mettre l'ancien dans sa cave. Alors, dans quels cas l'enseigne doit-elle récupérer votre vieux meuble lors de la livraison ? Il faut que l'achat s'effectue sur internet ou dans un magasin d'au moins 200 mètres carrés. Cela concerne le mobilier considéré volumineux, et même l'électroménager. Les livreurs le font systématiquement lorsqu'ils sont prévenus. Ils demandent aux clients leur étage et s'il y a un ascenseur. Selon leur réponse, ils reconnaissent appliquer des frais. C'est pourtant interdit. Les livreurs doivent récupérer les meubles sans aucun surcoût. Les clients peuvent signaler un manquement à la Répression des fraudes. Les entreprises ne respectant pas cette règle s'exposent à une amende d'au moins 1 500 euros. TF1 | Reportage R. Asencio, J. Berville