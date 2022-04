Livraisons d'armes à l'Ukraine : un tournant dans la guerre ?

Un dépôt de carburant en flamme dans la nuit de dimanche à lundi. En Russie, à 150 m de la frontière avec l'Ukraine. Les Ukrainiens pourraient l'avoir frappé grâce à un drone, un engin dit "kamikaze" rempli d'explosifs. Les Américains en ont déjà fourni près d'une centaine et annoncent une nouvelle livraison d'envergure, mais aussi 140 000 obus. Les Allemands, eux, vont envoyer des blindés, comme les Britanniques. La France, elle, a déjà promis ses canons Caesar. Jusqu'ici, les occidentaux donnaient des moyens aux Ukrainiens pour se défendre. Ils leur permettent maintenant d'attaquer. Selon Pierre Servent, consultant Défense TF1-LCI, si Vladimir Poutine ne rencontre pas un rapport de force qui lui serait défavorable, il n'ira jamais à la table des négociations. "La seule façon de l'amener à la table des négociations, c'est de lui faire mal", a-t-il ajouté. C'est l'objectif dans le nord-est du pays. En mars, les Russes ont pris le contrôle d'Izioum et de cet axe stratégique jusqu'à la Russie. Les Ukrainiens viennent de lancer une contre-offensive pour couper ce chemin de ravitaillement. La route est encore longue, mais ils gagnent progressivement du terrain. Ce matin, notre envoyé spécial a pu se rendre dans un village récemment repris par les Ukrainiens. Ce soldat a tenu à nous montrer ce char russe détruit lors des affrontements. Depuis la reconquête de cette zone, les troupes russes ont été repoussées à une dizaine de kilomètres à l'Est et au Nord. En une semaine, l'armée ukrainienne a ainsi repris douze localités autour de Kharkiv. Selon les militaires ukrainiens, la phase de reconquête a débuté. L'aide militaire des occidentaux s'élève à plus de 4 milliards d'euros, avec un objectif désormais assumé : affaiblir au maximum l'armée russe. T F1 | Reportage J. Cressens, B. Christal