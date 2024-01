Livraisons de gaz : des familles sans chauffage ni eau chaude

Priver de chauffage, en plein coup de froid, c'est la mésaventure qu’a vécu Julien et sa famille, le soir du dimanche 7 janvier. Sa cuve de gaz était à sec. Normalement, une sonde envoie un signal à Primagaz pour qu'elle soit réapprovisionnée automatiquement. Mais depuis deux mois, le fournisseur est victime d’une panne informatique. Sans chauffage durant trois jours, il a trouvé une solution d’urgence et a fini par être livré mercredi matin. En Gironde, les habitants d’un lotissement sont également inquiets. Trois cuves alimentent 20 maisons et elles sont remplies à moins de 20%. Alors en attendant la livraison promise par Primagaz, chacun surveille sa consommation. Et pour ne pas trop consommer d’eau chaude, Sandrine doit utiliser sa plaque électrique. Pour les 200 foyers concernés dans toute la métropole, les alternatives sont limitées. Le fournisseur d'énergie reconnaît un dysfonctionnement qu’il peine à régler depuis deux mois. Compte tenu de la situation, Primagaz promet des compensations qui iront au-delà des 80 euros habituellement prévus en cas de retard de livraison. TF1 | Reportage J. Roux, F. Couturon, E. Braem