Livraisons de repas à domicile: qui sont les gagnants et les perdants ?

On les voit partout dans les grandes villes. À vélo ou en scooter, les livreurs de repas multiplient les courses. Le secteur est en plein essor. Depuis 2016, les ventes explosent de 20% chaque année. Mais qui profite vraiment de cette hausse ? Et surtout, qui sont les gagnants et les perdants entre les plateformes, les livreurs ainsi que les restaurants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.