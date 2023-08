Livret A bloqué à 3% : où placer son argent ?

Gagner 3% par an quand les prix s'envolent, Pour Pauline R., c'était trop peu. "Avec mon livret A, sur un investissement de 1 000 euros, j'ai un rendement de 3%. Donc sur l'année, je vais gagner 30 euros", détaille-t-elle. En janvier, elle a donc fermé son livret A pour une assurance vie, qui est beaucoup plus risquée. Là aussi, elle a fait un investissement de 1 000 euros à 16% de rendement. Le gain espéré, mais jamais garanti, est de 160 euros sur un an. Comme la Bourse, la rémunération est très attractive, mais vous pouvez tout perdre. Si vous n'aimez pas le risque, le plus sûr reste encore les livrets classiques, comme le livret A. Aujourd'hui, il rapporte 3%, c'est moins que l'inflation, mais son taux est bloqué jusqu'en 2025. À l'avenir, il pourrait devenir beaucoup plus intéressant. TF1 | Reportage D. Mourgues, C. Jouanneau, F. Couturon