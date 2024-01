Livret A, PEL... où placer votre argent en 2024 ?

Un conseil en ce début d'année, vérifiez bien vos comptes en banque. Peut-être auriez-vous la bonne surprise comme Agathe d'y découvrir que votre épargne vous a rapporté de l'argent. Elle a gagné 647 euros grâce à son Livret A. Faut-il continuer à placer de l'argent sur son Livret A en 2024 ? Le taux reste à 3 % jusqu'au 31 janvier 2025. Si vous placez 5 800 euros, cela vous rapportera à la fin de l'année, 174 euros. C'est plus que ces deux dernières années. Mais attention, pour savoir si vous êtes vraiment gagnant, il faut prendre en compte l'inflation. "Si vous avez placé 100 euros sur le Livret A, mais que l'inflation est de 4 %, votre argent placé ne vaut que 96 euros. Donc, il faut que le rendement du placement soit supérieur à l'inflation pour avoir un rendement réel positif", explique Sophie Liotier, experte en finance chez " La Finance pour Tous" (IEFP). Bonne nouvelle en 2024 ! Ce sera encore plus intéressant, car l'inflation devrait passer en dessous des 3 % au printemps. Plus intéressant si vous êtes éligibles, le livret d'épargne populaire (LEP) avec son taux de 6 % pour encore un mois. Pour gagner plus, il faut être prêt à prendre quelques risques. Pierre-Antoine Burgala, directeur général adjoint d'Iroko, vous propose de lu confier une partie de votre épargne. Il s'en sert ensuite pour investir dans l'immobilier. Il gagne de l'argent et vous aussi. En revanche, sachez que certains de ces placements sont soumis à l'impôt. Ce qui diminue le rendement réel. TF1 | Reportage P. Corrieu, O. Stammbach, C. Nieulac