Livret d'épargne populaire : les raisons d'un succès

Plus de dix millions de Français en ont un, et pourtant, beaucoup de gens ignorent encore son existence. Certains le mélangent avec le Livret A. Le LEP est un livret d'épargne non bloqué. Autrement dit, vous pouvez mettre ou retirer de l'argent comme vous voulez. Le Livret d'épargne populaire est indexé sur l'inflation. Son taux est aujourd'hui de 6%. Si vous déposez le maximum autorisé, soit 10 000 euros, vous recevrez au bout d'un an 600 euros d'intérêt. C'est deux fois plus avantagé que son cousin, le célèbre Livret A. Le Livret d'épargne populaire (LEP) est pourtant peu mis en avant par les banques, car il leur coûte plus cher. Pour ouvrir un LEP, il faut avoir déclaré aux impôts 1 782 euros de revenu pour une personne seule, 2 735 euros pour un couple avec deux enfants. Et selon les experts, beaucoup plus de Français pourraient en bénéficier. Le LEP est réindexé sur l'inflation tous les six mois. Ce taux de 6% est donc garanti par l'État jusqu'en février 2024. TF1 | Reportage C. Chapel, K. Jinlack, F. Maillard