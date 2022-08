Livret d'épargne populaire : un placement qui peut rapporter

Quand on demande aux Français quel placement, ils préfèrent pour épargner ? La réponse unanime, c’est le Livret A alors qu’il existe un autre placement. Celui-là est moins connu et pourtant plus intéressant : le Livret d’Épargne Populaire. Son taux vient de passer ce lundi de 2,2 à 4,6%. C’est plus du double que le taux du Livret A. Mélanie vient d’apprendre aujourd’hui qu’elle pouvait y prétendre et elle a fait ses calculs. Jusque-là, elle épargnait 2 284 euros sur un Livret A. Cela lui rapportait 45,68 euros par an. Si elle mettait cet argent sur le Livret d’Épargne Populaire, ses gains passeraient à 105,06 centimes. Mais attention, tout le monde ne peut pas y prétendre. Il est soumis à condition de revenu. Un couple avec deux enfants doit, par exemple, gagner moins de 3 500 euros nets par mois. C’est 1 700 euros nets pour une personne seule. À peu près 18 millions de Français pourraient bénéficier de ce placement, mais ils sont seulement sept millions à le faire. TF1 | Reportage T. Leproux, E. Berra.