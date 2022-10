Liz Truss : 44 jours à Downing Street

De sa nomination par la Reine à sa démission ce jeudi, Liz Truss aura été Première ministre pendant seulement 44 jours. Son court discours devant Downing Street vient clôturer le mandat le plus éphémère de l'histoire du Royaume-Uni. "J'ai parlé à sa majesté le roi pour l'informer de ma démission", a-t-elle confirmé. Sa principale erreur, c'est de ne pas avoir senti la colère monter dans le pays. À sa prise de fonction, Liz Truss hérite d'une situation économique très compliquée. L'inflation atteint des records, 10,1 %, bien plus qu'en France. Et le prix de l'énergie a tellement augmenté que certains Britanniques brûlent leurs factures en public pour inciter à ne pas les payer. Face à cela, la réponse de Liz Truss ne passe pas. Son chantier de réforme comprenant des cadeaux fiscaux aux plus riches provoque même l'indignation. Pour certains d'entre eux, Liz Truss n'a pas fait assez pour aider les Britanniques face à l'inflation galopante qui a touché le pays. Les tabloïds se déchaînent. L'un d'entre eux lance un duel improbable il y a une semaine entre Liz Truss et une laitue. Le sort de l'ancienne Première ministre est devenu le symbole de l'instabilité politique depuis le Brexit. La semaine prochaine, le Royaume-Uni connaîtra son troisième Première ministre en à peine plus de trois ans. Les paris sont ouverts. Liz Truss : 44 jours à Downing Street