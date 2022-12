lluminations, animations : un Noël tout en sobriété

Ça y est le centre-ville de Douai scintille depuis quelques jours, mais à quel prix ? La facture d'électricité de cette ville de 40 000 habitants, a été multipliée par trois cette année 2022. Tous les ans, le budget des illuminations de Noël est voté par le Conseil municipal. Y a-t-il eu des arbitrages face à la hausse du prix de l'énergie, en cette année 2022 ? La première restriction votée : le périmètre des illuminations est désormais limité, comme nous l'explique le maire de Douai, Frédéric Chéreau. Mais paradoxalement, ce n'est pas sur la consommation électrique que le maire compte faire des économies. Il espère économiser 21 000 euros en réduisant les chantiers. Deuxième changement : pas de glace cette année, mais un plancher en bois à la place de la patinoire. Ce qui fait une économie de plus de 9 000 de consommation énergétique, sans compter la location du groupe électrogène. Il est 16h30, la nuit tombe, mais les nuits scintilleront deux heures de moins par jour et deux semaines de moins, par rapport à l'année dernière. Ni le maire, ni les commerçants ni les particuliers ne veulent faire l'impasse sur Noël, mais on le voit bien, la fête s'annonce cette année moins fastueuse et plus économe. TF1 | Reportage J. De Francqueville, P. Véron