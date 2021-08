Location de bateaux : un luxe enfin accessible ?

Que ce soit à bord d'un petit bateau à moteur ou d'un très grand voilier, que diriez-vous de prendre le large sans pour autant vous ruiner ? Pour payer moins cher, cette famille venue de la région parisienne a loué ce bateau sur Internet. Via une plateforme dédiée, en quelques clics, elle a trouvé son bonheur. Pour s'offrir les services de Henry Perprod, retraité et propriétaire du bateau, comptez 390 euros la journée, soit un peu plus de 55 euros par personne. C'est 30 % moins cher que chez un loueur traditionnel. Programme de la journée : balade autour de La Rochelle. Il s'agit d'une expérience qui permet aussi à Henry de payer les taxes portuaires tout au long de l'année. Depuis cet été, la demande de location explose. Catamaran, jet ski, bateau avec ou sans skipper... Les annonces ne restent disponibles que très peu de temps. Et il y en a pour tous les portefeuilles. Effectivement, il y a de quoi à démocratiser le plaisir de naviguer.