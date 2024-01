Location de logement : mission impossible ?

Ce jeune couple de Toulousains recherche une location depuis des semaines. 66 m², 848 euros et charges comprises... c'est un bien très recherché dans la région. La maison coche toutes les cases que le couple s'y verrait bien. Mais ils ne sont pas les seuls. Le jour du tournage, six visites étaient prévues. En une après-midi seulement, l'agent immobilier aura trouvé un nouveau locataire. Dans une agence parisienne, même constat. Lundi dernier, elle met en ligne une annonce pour la location d'un deux pièces à Paris. En une heure, elle reçoit plus de 150 candidatures et autant d'appels téléphoniques. Un afflux difficile à gérer pour l'établissement car l'appartement a déjà été au bout de quasiment trois appels. Initialement parisien, ce phénomène est de plus en plus fréquent dans toutes les grandes agglomérations. En cause, l'augmentation des taux d'intérêt. "Dès le moment où on se retrouve avec une situation de blocage sur le marché du crédit, les gens ne bougent plus. Ils ne peuvent pas devenir propriétaires, donc ils restent locataires", explique Brice Cardi, porte-parole du réseau d'agences immobilières "L'adresse". Conséquence, il y a moins de biens disponibles à la location sur le marché. TF1 | Reportage F. Chadeau, W. Wuillemin et S. Petit