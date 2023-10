Location de passoire thermique : le calendrier inchangé

Jérémy est propriétaire et loue son appartement, une passoire thermique classée G selon son dernier diagnostique. D’après la loi, il a un an pour le mettre à niveau. Il craint une facture de 15 ou 20 000 euros. Voilà le calendrier de toutes les controverses : les logements classés G doivent être rénovés avant 2025. Pour les F, c’est 2028. Et enfin 2034 pour les logements classés E. Ces contraintes risquent-elles de déclencher la colère des propriétaires et une pénurie de logement pour les locataires ? C’est l'angoisse de certains ministres. L’un d’entre eux confie : “N’oublions pas comment les gilets jaunes ont commencé”. La semaine dernière, Bruno Le Maire, lui-même, suggérait d'étaler ce calendrier avant de se raviser. Le sujet divise la majorité. C’est un débat tranché, insiste, encore aujourd’hui, l’entourage de la Première ministre. Mais les professionnels de l’immobilier tentent encore de faire pression avec cette mise en garde : “Le gouvernement prend la responsabilité de créer une grave crise du logement”. L’exécutif a annoncé des aides supplémentaires pour la rénovation des logements et réfléchit plutôt à une simplification des critères de classement énergétique. TF1 | Reportage B. Augey, K. Gaignoux, X. Baumel