Location de vacances : comment éviter les arnaques

Cela paraissait comme une location de rêve pour des vacances en famille sur l'île de Ré. Jean-Bernard Cloet pensait avoir trouvé la maison idéale sur la plateforme de location en ligne Abritel. Prudent, le père de famille vérifie quand même l'existence de la maison sur Internet. Elle existait bien. Jusque-là, tout semble parfait. En contactant le propriétaire, on lui propose de poursuivre la conversation par mail en dehors de la plateforme. Il a commis l'erreur d'accepter. À partir de là, Abriel ne se considère plus responsable. Derrière l'annonce, se cachait un escroc. Il lui a envoyé un lien de paiement frauduleux. La confirmation de paiement était fausse. Le malfrat est allé jusqu'à reproduire les mails d'Abritel. Ce client a perdu 5 600 euros. Abritel va l'indemniser partiellement, selon la décision de la justice. Chez Me Jonathan Bellaiche, on peut trouver les dossiers d'une soixantaine de victimes, remboursement total pour ceux qui ont été arnaqués en payant sur la plateforme, 40% pour ceux qui ont payé en dehors. "Toute personne qui est tombée sur une fausse annonce et qui a payé une somme à un escroc, en pensant payer à Abriel, a été indemnisée parce que la plateforme a été déclarée comme étant responsable de son contenu", explique-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, F. Maillard, R. Parrot