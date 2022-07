Location de vacances : comment éviter les arnaques sur Internet

À deux pas de la plage, quatre chambres, piscine et le charme des murs en pierre. Angélique et sa fille pensaient avoir trouvé la perle rare. Le coût total s'élève à 3 000 euros pour cinq personnes, une somme conséquente. Mais ça fait dix ans que cette mère n'a pas pris de vacances en famille. Le rêve devient cauchemar, victime d'une arnaque, elles ont été débitées, mais n'auront jamais les clés. L'annonce avait pourtant été repérée sur un site renommé, mais le propriétaire prétexte des problèmes de frais et demande à changer de plateforme. Il leur envoie un lien pour effectuer le paiement. L'illusion est parfaite. L'argent a été viré. Impossible pour l'instant de le récupérer. Elles ne verront jamais leur villa espagnole. Et elles ne sont pas les seules si l'on en croit les chiffres de la police nationale, plus de 3 300 de tentatives d'arnaques pour fausse location depuis le 15 mars 2022. Mais alors, comment éviter les pièges ? Pour Jérôme Notin, directeur général Cybermalveillance.gouv.fr, une seule solution : ne jamais quitter le site sécurisé. Les arnaqueurs vont essayer d'avoir des échanges avec leur future victime en dehors de la plateforme pour s'assurer qu'il n'y a pas de contrôle a priori ou a posteriori qui soit possible. Et donc, de pouvoir voler l'argent de leur future victime", explique le spécialiste de la cybermalveillance. Dernier recours pour récupérer son argent, portée plainte contre X, car la plupart des arnaqueurs utilisent un nom d'emprunt. Mais pour cette famille, les chances sont minces. Depuis, l'annonce a disparu et l'arnaqueur est injoignable. Selon les avocats, la plupart des plaintes sont sans résultat. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Sebire, N. Clerc