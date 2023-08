Location de voiture en Pologne : les dessous d’un business juteux

Un chauffard fait la course avec un TGV. Sur le compteur de sa voiture de sport, il y a plus de 280 kilomètres heure. Sur une autre vidéo, filmée en accéléré, le conducteur prend tous les risques sur le périphérique lyonnais, comme dans un jeu vidéo. Aller toujours plus vite, à bord de voiture de luxe, de pareilles vidéos, il y en a des centaines sur les réseaux sociaux. Le point commun de ces véhicules de location, c’est qu’ils sont tous immatriculés en Pologne. Eddy est le seul de ces loueurs français à accepter de nous répondre, à condition de cacher son visage. Il vient juste de recevoir, en provenance de Varsovie, une berline allemande, pour la louer à des clients français. Louer une voiture polonaise présente surtout deux intérêts. Le premier, c’est pour des conducteurs pas toujours bien intentionnés, car avec une plaque polonaise, si la voiture se fait flasher en France, le PV est envoyé en Pologne. Le conducteur peut donc accumuler les amendes sans être obligé de payer. TF1 | Reportage J. Quancard, L. Gorgibus, L. LasalleUn chauffard fait la course avec un TGV. Sur le compteur de sa voiture de sport, il y a plus de 280 kilomètres heure. Sur une autre vidéo, filmée en accéléré, le conducteur prend tous les risques sur le périphérique lyonnais, comme dans un jeu vidéo. Aller toujours plus vite, à bord de voiture de luxe, de pareilles vidéos, il y en a des centaines sur les réseaux sociaux. Le point commun de ces véhicules de location, c’est qu’ils sont tous immatriculés en Pologne. Eddy est le seul de ces loueurs français à accepter de nous répondre, à condition de cacher son visage. Il vient juste de recevoir, en provenance de Varsovie, une berline allemande, pour la louer à des clients français. Louer une voiture polonaise présente surtout deux intérêts. Le premier, c’est pour des conducteurs pas toujours bien intentionnés, car avec une plaque polonaise, si la voiture se fait flasher en France, le PV est envoyé en Pologne. Le conducteur peut donc accumuler les amendes sans être obligé de payer. TF1 | Reportage J. Quancard, L. Gorgibus, L. Lasalle